Arrivano gli idrobond "green". Cap punta sull'economia circolare

Alessandro Russo

Arrivano i bond, quotati sul mercato irlandese a partire da settembre. Chiamateli idrobond. O meglio, green bond. Cap Holding, la monoutility che gestisce l'acqua in tutta la Città Metropolitana di Milano e in diversi comuni delle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como, ha infatti affidato a Unicredit come advisor l'emissione di un bond del valore di 40 milioni, con durata 10 anni. Servirà per aumentare di 100 milioni la quota di investimenti e, all'interno di questi 100 milioni, destinarne appunto 40 all'economia circolare.



Ma facciamo un passo indietro. Cap Holding ha presentato il suo bilancio. Un valore della produzione di oltre 300 milioni di euro e un saldo di gestione che sfiora i 30 milioni, con oltre 80 milioni investiti nel 2016 in infrastrutture a servizio del territorio e 2000 posti di lavoro creati tra diretti e indiretti. I numeri sono questi e ne fanno la prima azienda in-house italiana per patrimonio nel settore e quarta per abitanti serviti. Il bilancio è stato approvato giovedì 1 giugno, in occasione dell'assemblea dei soci che ha rinnovato il Cda confermando presidente Alessandro Russo.



L’assemblea dei soci ha approvato anche l’emissione di green bond per un valore di 40 milioni di euro: il prestito obbligazionario sarà riservato agli investitori istituzionali e quotato sul mercato regolamentato, per finanziare opere del servizio idrico integrato, tra le quali i principali progetti di economia circolare di Gruppo CAP che ha deciso di investire in modo massiccio sul recupero di energia e di prodotti da quelli che una volta erano classificati come rifiuti.



“I numeri del bilancio 2016 approvati dall’assemblea dei soci confermano il trend di crescita dell’azienda che negli ultimi anni sta puntando tutto sulla riduzione dei costi operativi per dare una spinta agli investimenti, con un’attenzione energica alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare - commenta Alessandro Russo, presidente di Gruppo CAP -. Oggi, per chi si occupa di gestire l’acqua pubblica, la sfida infatti non è più solo quella di garantire l’efficienza del servizio ma di farlo impegnandosi nello stesso tempo sul fronte della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, investendo in nuove tecnologie che affianchino lo sviluppo sostenibile del territorio. Ecco perché abbiamo deciso di emettere green bond per 40 milioni di euro a sostegno dei nostri progetti di economia circolare, che diventeranno sempre più centrali nella nostra attività”.



“Siamo un’azienda interamente pubblica capace di fare innovazione ed efficienza - spiega il Direttore Generale Michele Falcone -. Nel 2016 la quota degli investimenti portati a termine da Gruppo CAP ha sfondato il tetto degli 80 milioni di euro, dando continuità al trend positivo degli ultimi anni. Gli investimenti del Gruppo sono infatti passati in pochi anni dai 60 milioni di euro del 2012 agli oltre 80 milioni del 2016. Oggi si attestano su un valore di 42 euro per abitante all'anno, contro la media di 33 euro del Nord Italia segnalata recentemente dal Blue Book 2017”.



In dettaglio, il valore della produzione si attesta nel 2016 a 304.109.386 euro, per la quasi totalità frutto del servizio idrico, mentre il saldo di gestione è pari a 29.482.689 milioni di euro. In aumento del 22% la differenza tra valore e costi della produzione che nel 2016 è stata pari a 51.443.037 euro contro i 42.174.650 euro del 2015. L’assemblea dei soci ha approvato anche il nuovo Piano industriale 2017-2021 che prevede 536 milioni di investimenti in infrastrutture al servizio del territorio. Si tratta di una media di circa 107 milioni l’anno che fa di Gruppo CAP uno dei principali player dell’economia regionale, capace di garantire più di 2.600 posti di lavoro tra diretti e indotto.