Arte in Regione Lombardia, da Fiume a  “Come si fanno i soldi”

Una rassegna di mostre diverse fra loro, ma di primissimo piano nel proprio genere, ospitate della Regione Lombardia, a Milano. Nei mesi di settembre, ottobre e novembre Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia diventano teatro di ben tre filoni artistici differenti. Dalla mostra di Laura e Salvatore Fiume, alla celebrazione dei freni da bicicletta Universal, fino all’esposizione innovativa dal titolo: “Come si fanno i soldi”.

Sarà questa l’ultima settimana per poter visitare la mostra di Laura e Salvatore Fiume, celebrativa dell’unione tra padre e figlia che li ha portati a sperimentare e lavorare insieme nell’arte dal 1976 al 1997. A più di vent’anni dalla scomparsa di Salvatore Fiume, l’esposizione offre l’opportunità di scoprire le affinità e le differenze fra questi due artisti, padre e figlia. Le opere di Salvatore Fiume, scelte per questa mostra, appartengono ad un arco produttivo che va dal 1964 al 1996 e furono realizzate su diversi supporti come carte da parati o tessuti. Quelle invece della figlia Laura sono state realizzate dopo la scomparsa del padre, fra il 2006 e il 2019, e celebrano il mondo del design attraverso opere in ceramica e d’arredamento per interni e collaborazioni con aziende prestigiose. La rassegna è visitabile fino al 29 ottobre negli spazi di Regione Lombardia, in via Galvani 27, dalle 11:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì e dalle 14:00 alle 18:00 la domenica.

Fino al 3 novembre lo Spazio Mostre N3 di Palazzo Lombardia ospita l'esposizione celebrativa dei cento anni dalla nascita del marchio Universal, l'azienda che ha dominato la scena ciclistica internazionale per quasi quarant’anni. I Freni Universal, iconici e facilmente riconoscibili hanno segnato un'epoca e ora vengono celebrati con una mostra che racconta l'evoluzione dell'azienda di Eugenio e Carlo Pietra. Dalla Società Collettiva alla Universal, dai suoi innumerevoli successi alle cause che l'hanno portata a scegliere di chiudere nei primi anni '90. La mostra è voluta e organizzata dagli eredi, Maurizio, Giancarlo e Marina Pietra, nipoti dei fondatori. La rassegna è in collaborazione con Regione Lombardia e Team Polizia Milano ed è aperta dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 10:00 alle 18:00.

La mostra “Come si fanno i soldi: la produzione di cartamoneta, tra tecnologia e tradizione” intende far conoscere al pubblico la storia e le tecniche produttive delle cartevalori: dal bozzetto alle prove stampa, dalle matrici alla stampa di banconote e documenti. Il percorso espositivo parte da una tavoletta sumera del 3200 a.c., passa alle prime banconote cinesi e, attraverso le prime cartemonete italiane del Regno d’Italia, arriva ai nuovi euro dei giorni nostri. L’esposizione può essere visitata gratuitamente e terminerà il 31 ottobre, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00. Organizzata dal Museo della stampa e stampa d’arte a Lodi "Andrea Schiavi", è patrocinata della Regione Lombardia.