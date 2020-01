Asili nido, Bolognini a sindacati: nessun rischio per bambini e famiglie



"Nella proposta della Giunta regionale, al vaglio della Commissione Consigliare, non viene in alcun modo messa a rischio la sicurezza dei bambini. Anzi si va esattamente nella direzione opposta prevedendo un incremento del personale. La presenza di volontari certificati, iscritti ad associazioni selezionate - già previsto dalle precedenti disposizioni - si limita solo a una funzione di supporto". L'assessore regionale alle Politiche abitative, sociali e Disabilità, Stefano Bolognini, replica così alla presa di posizione dei sindacati della Funzione pubblica.

“Abbiamo sempre lavorato e continueremo a farlo - continua Bolognini - con un obiettivo chiaro, preciso e puntuale: il bene e il massimo del servizio qualitativo per i nostri bambini e delle loro famiglie, come è evidente dalla misura 'Nidi gratis' che consente ad oltre 15.000 famiglie, di iscrivere i propri figli gratuitamente all'asilo nido".

“Le richieste sindacali - conclude Bolognini - sono legittime, ma è altrettanto legittimo ripristinare la verità. Sul tema della disabilità, infine, la nostra attenzione è massima, al punto che è stato approvato un progetto per rendere ancor più forte la nostra azione. Per quanto riguarda il calendario scolastico non c’è alcun sostanziale cambio salvo, ove possibile, la possibilità di coordinarsi con quello delle scuole dell’infanzia”.