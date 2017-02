Assessore Cocco: la dichiarazione dei redditi è online. SCARICA IL PDF

Roberta Cocco: la dichiarazione dei redditi

Ed ecco infine la dichiarazione dei redditi relativa al 2015 dell'assessore di Milano Roberta Cocco: i dati sono online sul sito del Comune da questa mattina e pongono fine alla querelle che aveva portato sino a ventilare l'ipotesi di dimissioni per l'ex dirigente Microsoft che si era inizialmente rifiutata di rendere pubbliche queste informazioni facendo intervenire l'Anac, che aveva aperto una istruttoria. Cocco ha dichiarato per il 2015 un reddito imponibile lordo di 224.069 euro e la proprietà esclusiva di due fabbricati a Milano e uno a Sestri Levante, in Liguria, oltre a una Polo del 2002. L'assessore detiene anche qualche azione di Enel, Telecom, Expedia e Tripadvisor e vanta una titolarità (inferiore allo 0,0000076%) per Microsoft. "Oggi le pubblichera' quindi siamo a posto", aveva anticipato già questa mattina il sindaco di Milano Giuseppe Sala.