Assessore leghista fa battuta pesante su "negri". Dimissioni dopo polemiche

E' polemica sull'assessore alla cultura del Comune bresciano di Orzinuovi, il leghista Leonardo Binda, accusato di razzismo per una battuta registrata in un video pubblicato sui social network. L'esponente del Carroccio durante un gioco nel quale deve riconoscere una figura nascosta (una foca) alla domanda "Qual e' quell'animale... grasso che vive in acqua?" risponde: "E' un negro". Il video ha immediatamente fatto il giro del web diventando virale. Una situazione che ha sollevato parecchie polemiche. L'episodio e' scoppiato proprio a pochi giorni dal caso dei cori razzisti allo stadio Bentegodi di Verona contro il calciatore del Brescia Mario Balottelli.

"Era solo un gioco". Cosi' risponde alle polemiche l'assessore alla cultura del Comune bresciano di Orzinuovi, il leghista Leonardo Binda, accusato di razzismo per una battuta infelice diffusa on line. Binda ha cercato di difendersi dicendo "E' un video privato fatto in un contesto totalmente di ironia. Visto questo accanimento nei miei confronti ho preso provvedimenti nelle opportune sedi, chiedendo l'intervento dei carabinieri e della polizia postale". A mezzogiorno ha poi rimesso le deleghe nelle mani del sindaco di Orzinuovi, il senatore di Fratelli d'Italia Gianpietro Maffoni. Cosi' Binda accusato di razzismo ha voluto chiudere il caso scatenato dalla sua infelice battuta circolata online.