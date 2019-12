Asset chiude i battenti: fusione con Aler Milano

Asset sarà ufficialmente fusa ad Aler Milano davanti a un notaio lunedì 23 dicembre. Al capolinea l'esperienza della società controllata da Aler creata nel 2005 con l'obiettivo (di fatto non raggiunto) di creare valore immobiliare al di là dello scopo principale di Aler stessa, che sarebbe quello di garantire un buon funzionamento di edilizia residenziale pubblica. Quello che è successo, è invece che Asset ha accumulato debiti per 99 milioni di euro, che saranno così di fatto ufficialmente acquisiti da Aler attraverso la fusione. Aler acquisirà anche il patrimonio, con un valore di acquisto oggi stimato a 61 milioni.

La consigliera regionale Carmela Rozza e il capogruppo Fabio Pizzul del Pd commentano: "La fusione di Asset in Aler è una richiesta avanzata dal Partito Democratico in sede di discussione di bilancio dell'anno scorso ma deve essere vista solo come una operazione di igiene di bilancio, un inizio di un percorso. Non certo una soluzione".

Ha replicato l'assessore Stefano Bolognini: “Una situazione che andra’ verso la normalizzazione. Si tratta di scelte sbagliate del passato, su cui Regione Lombardia sta agendo, lavorando di concerto con revisori dei conti, assessorato al Bilancio e Corte dei conti con l’obiettivo di rientrare dal debito”.