Assimpredil Ance, visita a Mind: "Opportunità unica per l'innovazione"

Gli imprenditori della Giunta di Assimpredil Ance, l’Associazione del sistema Ance che raggruppa le imprese di costruzione delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, guidati dal Presidente Marco Dettori, ha visitato ieri MIND – Milano Innovation District, il grande progetto di trasformazione e rigenerazione urbana che nasce sul sito che ha ospitato EXPO2015, ed incontrato Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato e Marco Carabelli, Direttore Generale di Arexpo, e Francesco Mandruzzato, Investment Manager di Lendlease. Era presente anche il Sottosegretario con Delega alla rigenerazione e Sviluppo Area Expo di Regione Lombardia, Fabio Altitonante.

Il recupero di questo territorio con la realizzazione del progetto MIND, che la delegazione di imprenditori ha potuto vedere anche nelle fasi di cantierizzazione, è uno dei più importanti interventi di rigenerazione che contribuisce a rafforzare i fattori di attrattività e la competitività non solo di Milano ma della Lombardia e dell’Italia.

“Per noi imprenditori dell’industria delle costruzioni – ha dichiarato Marco Dettori, presidente di Assimpredil Ance – MIND rappresenta anche un’opportunità unica a livello Paese per sperimentare ed utilizzare al meglio le più avanzate e moderne tecnologie, sia nella fase di progettazione che di esecuzione e futura gestione, offrendo al sistema produttivo un laboratorio concreto di innovazione che potrà consentire alle nostre imprese di porsi all’avanguardia nella realizzazione di manufatti di qualità, in grado di rispondere alle più elevate richieste in termini di prestazioni e rispetto ambientale”.

“La parola chiave di MIND è innovazione e il settore delle costruzioni -ha affermato Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Arexpo- è un partner strategico perché il nostro progetto realizzi concretamente un intervento di trasformazione urbana unico in Italia. Assimprendil Ance rappresenta aziende che puntano alla qualità e la collaborazione sancita in questo incontro proseguirà nel tempo. Tra i nostri obiettivi c’è quello di dialogare prioritariamente con le imprese presenti nel territorio che anche grazie a MIND dimostra di essere all’avanguardia nel nostro Paese e competitivo a livello internazionale”.