Associazione Per Milano,arrivano i mecenati: cittadini illustri per il sociale

Nasce l'Associazione "Per Milano" a sostegno di iniziative sociali

Li hanno chiamati mecenati, hanno accolto l’appello lanciato dal Sindaco di Milano Beppe Sala, che un anno fa invito’ i Milanesi ad aiutare l’amministrazione nel sostegno ad iniziative sociali. E così alcuni cittadini illustri hanno deciso di fondare l’Associazione “Per Milano” per presentare un format molto innovativo: organizzare un grande evento culturale all’interno del simbolo di Milano ovvero il Duomo, invitare grandi aziende italiane a donare risorse per sostenere dei progetti indicati dal Comune di Milano e dalla Caritas Ambrosiana a sostegno dei bambini disabili. Un nuovo modello di collaborazione tra mondo pubblico e privato.

Stefano Achermann, amministratore delegato di Be S.p.A, grande imprenditore nel settore della consulenza alle Banche, ha pensato e presentato l’idea a Sala e all’assessore Majorino, è il vicepresidente dell’associazione e alla presentazione dell’iniziativa aveva detto “quando si riceve tanto è giusto restituire agli altri “. E così si sono dati l’obiettivo ambizioso di raccogliere un milione di euro. E venerdì 23 novembre nel Duomo di Milano andrà in scena un evento eccezionale: prima un’esibizione di attori del Piccolo Teatro con la performance di Giulia Lazzarini e poi uno straordinario concerto di Giorgia accompagnata dall’Orchestra Sinfonietta. Uno spettacolo unico. Oltre a Stefano Achermann tra i fondatori di Per Milano ci sono l’ex Presidente della Rai, per anni a capo della vigilanza Banca d’Italia Anna Maria Tarantola, Presidente dell’Associazione, l’ex amministratore delegato dell’Inter e della Banca Popolare di Milano Ernesto Paolillo, i manager Stefano Romiti,Carlo Achermann, Stefano Brega e Pierfrancesco Barletta, quest’ultimo ambasciatore del progetto tra le istituzioni pubbliche e i privati. È stato costituito un prestigioso comitato dei garanti con il Rettore della Bocconi Gianmario Verona, il magistrato Gherardo Colombo e Federico d’Andrea manager e grande esperto di sistemi di controllo interno.

I mecenati però non si fermeranno a quest’iniziativa, ma hanno concordato con l’Assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino, che anche nel 2019 e nel 2020 raccoglieranno fondi per la solidarietà con format simili a quello dell’iniziativa di questo primo anno.