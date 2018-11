Assolombarda aderisce al “PMI DAY 2018”



Assolombarda anche quest’anno aderisce alla giornata nazionale dedicata alle piccole e medie imprese “PMI DAY 2018 “Industriamoci - in programma domani, venerdì 16 novembre - con 26 imprese e 30 scuole per un totale di 859 studenti coinvolti nell’area di Milano, Lodi, Monza e Brianza. L’iniziativa, giunta alla nona edizione e promossa dalla Piccola Industria di Confindustria in collaborazione con le associazioni del sistema confindustriale, ha l’obiettivo di raccontare le imprese sottolineando il loro ruolo sociale ed economico.



“Anche quest’anno siamo impegnati a diffondere l’orgoglio e il valore di fare impresa – ha dichiarato Alessandro Enginoli, presidente della Piccola Industria di Assolombarda –. Attraverso la partecipazione delle nostre aziende al PMI DAY, gli imprenditori apriranno le porte dei propri stabilimenti. Un’occasione di confronto e di dialogo importante con i giovani, che ha sicuramente il merito di mettere in luce l’eredità e l’eccellenza del mondo imprenditoriale italiano e trasmettere alle nuove generazioni la passione del saper fare”. L’appuntamento, rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, è inserito fra le iniziative previste nell’ambito della XVII Settimana della Cultura d'impresa e rientra tra gli eventi della Settimana Europea delle PMI organizzata dalla Commissione Europea. Il tema della lotta alla contraffazione si conferma il focus principale anche dell’edizione di quest’anno, allargata al tema dell’italian sounding e della proprietà intellettuale. Sempre più forte anche la vocazione internazionale della manifestazione. Oltre a Confindustria Albania, Confindustria Serbia, Confindustria Romania e Confindustria Bulgaria, PMI DAY coinvolgerà quest’anno anche il Belgio e gli Stati Uniti. Prosegue, inoltre, la collaborazione con Confagricoltura e le aziende agricole del territorio.