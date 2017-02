Assolombarda-Confindustria, la pace tra Rocca e Boccia scoppia a tavola

Gianfelice Rocca e Vincenzo Boccia

Cena distensiva tra Gianfelice Rocca (Assolombarda) e Vincenzo Boccia (Confindustria)

Scoppia la pace tra Assolombarda e Confindustria. Il riavvicinamento è stato propiziato da una cena svoltasi lunedì sera a Milano in Assolombarda, cui hanno partecipato il presidente della territoriale di Milano, Monza, Lodi Gianfelice Rocca, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ed il presidente nazionale della Piccola impresa Alberto Baban. Come riporta il Corriere, il sereno torna alla vigilia dell'insediamento della commissione di designazione di Assolombarda che avverrà il 9 febbraio, con Andrea Dell'Orto e Carlo Bonomi pronti a farsi avanti e con in agenda fondamentali passaggi con le ambiziosi legate ad Human Technopole e Agenzia europea del farmaco. Non ancora ricucito invece, a quanto pare, lo strappo tra Boccia ed il suo predecessore Giorgio Squinzi.