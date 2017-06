Assolombarda, gli occhi lucidi di Rocca. Bonomi presidente (quasi unanimità)

Assolombarda, gli occhi lucidi di Rocca. Bonomi presidente (quasi all'unanimità)



Commozione. Occhi lucidi "inediti" per Gianfelice Rocca, ormai ex presidente di Assolombarda. Il manager, presidente di Techint, 69 anni, è stato chiamato oggi sul palco dal suo successore, Carlo Bonomi, che lo ha voluto ringraziare per il suo lavoro a favore degli industriali. Guardando la platea, appunto, la commozione di Rocca, imprevista. Davanti a lui, la Scala strapiena per ascoltare il discorso di Bonomi ma anche del sindaco di Milano Sala e del ministro (che qualcuno chiama il Macron italiano) Carlo Calenda. Poco prima, in via Romagnosi, presso la Fondazione Cariplo, Bonomi aveva ottenuto l'investitura ufficiale, con tutti voti favorevoli salvo uno contro e un astenuto.



