Assolombarda, se ne va il dg Verna. Cambio al vertice. Rumors di Affari

Michele Angelo Verna, d.g. di Assolombarda

Pare proprio che sia iniziato il cambiamento, in Assolombarda. E che Bonomi stia iniziando a muovere le prime pedine. Questa, almeno, la lettura "buonista". Altrimenti, a voler ascoltare i cattivi, i rumors parlano di una uscita niente affatto preventivata. Sta di fatto che pare che Michele Angelo Verna, direttore generale di Assolombarda, sia in procinto di lasciare il suo incarico, dimettendosi da un ruolo assunto nel 2013. Verna è un fedelissimo di Rocca, per il quale aveva lavorato in Techint, con un curriculum che vedeva anche Vodafone e Procter & Gamble. Aveva preso il posto di Antonio Colombo.



