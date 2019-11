Assolti 11 operai sospettati di furto gasolio. Giudici: “Filmati non bastano”

Nonostante un video registrato 6 anni fa avesse ripreso 11 operai maneggiare taniche prima vuote e poi in apparenza riempite, i giudici del Tribunale di Milano sostengono che non ci sono le prove per procedere contro i dipendenti dell’azienda di trasporti milanese, dal momento che non è possibile accertare senza ombra di dubbio che ci sia stata l’aspirazione del gasolio, né che le taniche fossero state prime piene e poi vuote. Gli imputati per questo motivo sono stati assolti.

Il fatto risale al 2013, quando Atm aveva notato un consumo anomalo di carburante nel maxideposito di via Novara. Un addetto alle pulizie aveva riferito di strani movimenti notturni. Informati i carabinieri, erano state installate delle telecamere nascoste sopra le pompe di rifornimento di gasolio dei bus. Proprio attraverso le telecamere era stato possibile riprendere 3 dipendenti Atm e 8 lavoratori della cooperativa in subappalto, che, si aggiravano in modo sospetto alla pistola erogatrice gasolio con delle taniche bianche.