Assumeva stranieri con documenti falsi, arrestato

I carabinieri della stazione di Bagnolo Cremasco, con quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Crema, hanno rintracciato e arrestato a Pavia C.B., 67 anni, domiciliato a Casaletto Ceredano, nel Cremonese, dopo che e' diventata definitiva la condanna per aver favorito l'ingresso in Italia di lavoratori stagionali stranieri per i quali aveva ottenuto i visti fingendo di assumerli, presentando contratti falsi di lavoro e di affitto. L'uomo era stato denunciato nel 2011 dalla Procura di Mantova.

Era stato condannato dai giudici del Tribunale della citta' lombarda nel 2014 e nel 2015 era stata ridefinita la sentenza dalla Corte di Appello di Brescia. E' diventata definitiva nel marzo scorso. C.B. aveva trascorso un periodo agli arresti domiciliari in un'abitazione di Milano. Una volta libero aveva fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri l'hanno rintracciato in provincia di Pavia. Deve scontare tre anni e due mesi, oltre al pagamento di una pena pecuniaria di 540.000 euro.