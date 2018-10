Astaldi rimbalza in Borsa, Salini Impregilo studia il dossier

ASTALDI: ENTRA IN CONTRATTAZIONE E RIMBALZA (+13,8%)

Astaldi rientra in contrattazione a Piazza Affari e segna un rialzo del 13,8% a 0,48 euro. Il titolo, che non è riuscito a fare prezzo con l'avvio della Borsa di Milano, entra e esce dall'asta di volatilità per eccesso di rialzo. Ieri il gruppo di costruzioni, che ha richiesto la procedura di concordato preventivo, ha assicurato che le opere in corso proseguono regolarmente e che il declassamento a D da parte di S&P non è in nessun modo da assimilare a uno stato di fallimento.

Volatile Salini (-0,4%), ieri uscita allo scoperto: "valutiamo continuamente ogni opportunità di crescita", ha reso noto, e "stiamo seguendo con attenzione le evoluzioni riguardanti società operanti nel settore delle costruzioni all'estero e in Italia, tra queste anche Astaldi", anche se "ad oggi non è stata assunta alcuna determinazione in merito". Intanto la controllante Usa Lane si è aggiudicata un nuovo contratto da 253 milioni di dollari in Florida.