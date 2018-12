AsterioneLegge: la nuova casa editrice si presenta a Milano

Giovedì 6 dicembre alle ore 21 da Après-coup Milano, via Privata della Braida 5, presentazione del libro: Albòran, 110 racconti in centodieci parole di Glauco Ballantini, edito dalla nuova casa editrice AsterioneLegge.

Nella frenesia di questi tempi ecco una lettura lenta, sana, intelligente ed evocativa per le future generazioni.

Roberto Barbolini, direttore editoriale di AsterioneLegge, ne discuterà con l’autore, Glauco Ballantini, e con Dario Ballantini, pittore, scultore, musicista, comedian, Enzo Iacchetti, autore della prefazione del libro e David Ponzecchi, direttore di Après-coup Milano.

Ad accompagnare la presentazione del libro anche la musica del cantautore genovese Federico Sirianni, che canterà pezzi di Guccini, De André, Conte e molti altri, colonna sonora del libro.

Cos'è Alborán: un'isola, un mare, una piccola comunità. Una Spoon River nel Mediterraneo fatta di gente con le sue piccole storie di paese che riflettono il mondo. “Se descrivi bene il tuo villaggio parlerai al mondo intero.”

Fervidi combattenti e disertori, vite concluse o mai iniziate, troncate a metà. Ambulanti e militari, barboni ed egocentrici, maestre e professoresse. Personaggi inventati, storie reali e canzoni d'autore. Accenni senza particolari eccedenti, soggetti senza sceneggiatura. Quella mettetela voi. Non leggete velocemente, una cinquantina di secondi ogni racconto, da una fermata di metropolitana ad un'altra in città, ogni venti bracciate nel mare in vacanza, girando lo sguardo a 360° su un greppo dell'Appennino o fra un piatto e l'altro in un ristorante cinese. Se non vi piace un racconto... ce n'è subito un altro. Avrete perso solo 50 secondi.