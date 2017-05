AstroSamantha regala la sua tuta spaziale al Museo della Scienza di Milano

Samantha Cristoforetti

"Uno dei momenti piu' felici della mia vita": ricorda cosi' Samantha Cristoforetti il momento in cui e' barricata sulla stazione spaziale, nel video che l'ha accolta lunedì al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, dove ha consegnato la sua tuta spaziale, che diventera' parte della collezione. Una donazione che e' "un modo di ricordare un momento significativo nella storia dell'Italia nello spazio. Ma anche di ricordare l'importanza dell'Italia nel panorama spaziale internazionale". Cristoforetti non ha nascosto anche il tentativo di "incoraggiare qualche giovane visitatrice o visitatore ad andare un giorno nello spazio con una tuta simile". Dopo 200 giorni nel cosmo molte piu' ragazze oggi, seguendo il suo "role model" pensano di poter fare le astronaute: essere un modello e' per Astrosamantha "una grande responsabilita' che "ogni tanto fa un po' paura" ma la spinge a voler "dimostrare che si possono raggiungere tutti gli obiettivi che ci si prefigge, con un po' di fortuna, ma anche con il lavoro e con l'impegno".