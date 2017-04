tram a milano

Atm, a Milano va in pensione lo storico tram 23



Da domani, giovedi' 27 aprile, scattano a Milano le modifiche previste per alcune linee del trasporto pubblico: lo storico tram 23, che collegava la zona Lambrate al centro di Milano, va in pensione dopo 84 anni. "Migliora il servizio del tram 19 - spiega l'azienda Atm - che da Roserio (Ospedale Sacco) e i quartieri della periferia nord di Milano prolunga il suo percorso fino a Lambrate FS M2 unendosi e assorbendo l'attuale linea tram 23". Variazioni, informano l'Atm e l'assessore comunale alla Mobilita' Marco Granelli, sono previste anche per i tragitti dei bus 73 e 99. In particolare, "la linea 73 allunga il suo percorso da Linate a piazza Diaz".