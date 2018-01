Atm

Atm: abbonamento annuale a 50 euro per chi è senza lavoro



Atm lancia l'abbonamento annuale ai mezzi pubblici a solo 50 euro per chi non ha un lavoro da almeno tre anni o ha un reddito basso: le agevolazioni sono riservate ai residenti di Milano italiani ed europei o con il permesso di soggiorno che siano in possesso della Dichiarazione di Disponibilità immediata al lavoro dalla quale risultino almeno 36 mesi di inattività/disponibilità e abbiano un reddito familiare Isee che non supera i 16.954,95 euro. Analoga tariffa prevista per i detenuti delle carceri milanesi che lavorano all'estero. Le domande per l'abbonamento possono essere presentate all'Atm point Duomo da ieri, lunedì 22 gennaio.