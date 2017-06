Atm assume 300 nuovi conducenti: in pochi giorni 20mila candidature

Atm Milano

Trecento nuovi conducenti di mezzi pubblici tra autisti di bus, tranvieri, macchinisti delle linee metropolitane. Questo l'annuncio di Atm, pronta ad assumere entro la fine dell'anno. L'azienda milanese è a caccia anche di professionalità legate all’Information-Communication Technology. Appena lanciato, il bando ha già visto rispondere 20mila aspiranti dipendenti che hanno inviato il proprio curriculum. Si tratta di contratti a tempo determinato di un anno ma rinnovabili, per raggiungere l'obiettivo richiesto dal sindaco Beppe Sala di un milione di vetture-chilometri in più per l'anno nuovo. Ancora da definire l'esatta spartizione sul territorio del potenziamento. "Atm resta una delle poche aziende del trasporto pubblico locale che continua ad assumere e creare occupazione – fa notare al quotidiano Il Giorno Luca Migliore, direttore risorse umane di Foro Bonaparte –. Lo facciamo per ampliare la nostra forza lavoro in un contesto in cui le nuove sfide di trasporto pubblico impongono all’azienda un’ulteriore salto di qualità. Abbiamo bisogno di nuove giovani risorse, soprattutto nel campo digitale, per rispondere alle sfide che le nuove tecnologie ogni giorno impongono". "Abbiamo chiesto che quel milione di chilometri – ha commentato Carlo Monguzzi, presidente della Commissione Mobilità –, vada ad eliminare le riduzioni di servizio che si riscontrano nelle periferie di domenica e i tagli alle frequenze delle linee della metropolitana".