Atm, biglietto a 2 euro: oggi la Giunta discute le linee guida

Atm Milano

Atm, verso l'aumento del biglietto a 2 euro, ma nel 2019



Bilancio del Comune di Milano: come già annunciato da Affaritaliani.it Milano, Palazzo Marino potrebbe prendere decisioni drastiche, quali la cessione di parte delle quote di A2A e Sea. Ma sul tavolo delle ipotesi c'è anche l'aumento dei biglietti Atm a 2 euro. Sul tema si è espresso anche il sindaco Beppe Sala: "Stiamo facendo delle simulazioni, obiettivamente col servizio che si dà io credo ci sia spazio per un ritocco, però tutto ciò dipende dalla compatibilità di bilancio". E proprio oggi in Giunta si discuteranno le linee guida, che dovranno poi essere portata in consiglio: "Certo è - prosegue il primo cittadino - che nelle grandi città internazionali i servizi sono servizi di qualità e il prezzo deve tener conto del fatto che un equilibrio di bilancio va mantenuto". Dagli aumenti il Comune potrebbe ricavare circa 60 milioni extra. Ma il provvedimento potrebbe divenire effettivo solo nel 2019.