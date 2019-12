Atm, biglietto sospeso: un ingresso in metro omaggio per chi ne ha bisogno

La pratica del biglietto sospeso è irregolare, ma sempre più diffusa: ticket timbrati, ma non scaduti e quindi ancora validi, vengono lasciati in uscita sui tornelli della metro, a disposizione di chi ne ha bisogno. Un'iniziativa solidale che ricorda quella del caffè sospeso a Napoli. In questo caso però viene 'regalato' un biglietto Atm già pagato cedendo quanto resta del titolo di viaggio. Da quando viene timbrato il biglietto vale 90 minuti e consente più ingressi anche in metropolitana. Tecnicamente però si tratta di una pratica illegale visto che il ticket convalidato, secondo le norme Atm, è strettamente personale e non cedibile.

Il biglietto sospeso diventerà un'abitudine così diffusa da convincere Atm a chiudere un occhio? Per ora non è raro vedere dei ticket lasciati sui tornelli e chissà che l'iniziativa non porterà a un cambiamento del regolamento dell'Azienda Trasporti Milanesi.