Atm, blitz contro gli aumenti dei biglietti: distribuiti falsi ticket

Migliaia di falsi biglietti Atm da zero euro distribuiti ai pendolari alle stazioni di Missori, Repubblica, Zara, Garibaldi: è la protesta del movimento "Atmnontipago" che ha visto protagonisti una cinquantina di attivisti tra studenti, precari e disoccupati. Una protesta contro l'aumento del costo dei trasporti pubblici, caratterizzata anche dal tentativo di sabotare i tornelli riempiendo di schiuma le fessure per l'inserimento dei ticket. L'aumento del biglietto Atm, hanno spiegato i contestatori, è "una misura ingiusta che va a colpire ulteriormente le famiglie e i lavoratori. Aumentano la benzina, gli affitti, le rette dei nidi, quelle dell'università e ora anche i trasporti, che in teoria dovrebbero essere pubblici. Gli stipendi invece non aumentano mai e chi ha un lavoro fa fatica ad arrivare a fine mese". E hanno messo in guardia: "La campagna è solo all'inizio: ci stiamo organizzando per fare si che in ogni quartiere, in ogni fermata, ci siano delle azioni coordinate. Abbiamo pagato tutti troppo. Organizziamoci insieme per non pagare più nulla"