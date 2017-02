Atm cerca un presidente ex Atac? Aperto un bando per digital pr

di Fabio Massa



Si va verso un periodo caldo, caldissimo per Atm. Secondo le ultime indiscrezioni che circolano tra i soliti bene informati, l'attuale presidente Bruno Rota rimarrà a fare il direttore generale (carica che già ha). E fin qui, nulla di nuovo. Nel mondo dei trasporti, però, si vocifera di un arrivo eccellente nel caso Beppe Sala voglia una presidenza non di rappresentanza ma assolutamente operativa, magari pescando da Atac Roma, da dove tanti tecnici e manager esperti se ne sono andati dopo l'arrivo della giunta Raggi. Non è l'unica notizia che riguarda però il mondo della partecipata dei trasporti di Milano. Infatti i giornalisti ed esperti di marketing milanesi (sempre a caccia di un lavoro) possono avere una chance proprio in Atm.



All'inizio di febbraio è stato pubblicato un annuncio per la ricerca di un "digital marketing specialist". Le mansioni? "Realizzare ricerche ed analisi su aspettative, opinioni e comportamenti di client/target di mercato, così da intercettarne tempestivamente posizionamenti e trend; supportare l’identificazione delle migliori iniziative in termini di valorizzazione della brand awareness e brand reputation, oltre che di promozione dei servizi offerti dall’Azienda; gestire, anche mediante l’utilizzo dei social/digital media, le iniziative di informazione e promozione del Gruppo, definendone i messaggi, curandone la realizzazione e monitorandone l’impatto sulle popolazioni target; realizzare prodotti audiovisivi per la comunicazione, da veicolare attraverso i canali social/digital; supportare la promozione e la realizzazione di eventi promozionali; produrre report periodici sulle attività e sui relativi risultati". Chi sarà il prescelto o la prescelta? Chissà.



