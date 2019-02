Atm e dintorni: un modesto consiglio a Sala e Fontana...

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta la politica. Vorrei tornare sullo scontro tra Beppe Sala e Attilio Fontana sulla questione del biglietto. Ancora una volta. Qui abbiamo un po' di dati di fatto. Li riassumo brevemente. Primo: occorre fare il biglietto unico integrato per la città metropolitana. Secondo: occorre che Trenord si integri di più con Atm. Terzo: la Lombardia e Milano sono troppo spesso vilipese dallo stato centrale, che spessissimo se ne frega, a volta anche in modo tremendo come fu per la questione di Ema. Quarto: tra un po' ci sono le Europee. Quinto punto, e ultimo: dunque, visto tutto questo, il mio consiglio a Beppe Sala e Attilio Fontana è semplice: facciamo passare le Europee. E poi vediamo che effetto fa provare a lavorare ancora insieme, Comune e Regione, Regione e Comune. Perché il datore di lavoro non è mai un partito, sia di maggioranza o di opposizione, ma i cittadini. Anche, e forse soprattutto, quelli che non ti hanno votato.