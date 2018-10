Atm, Giana: in metro 10 mila accessi contactless al giorno



A Milano diecimila persone ogni giorno usano la carta contactless per prendere la metropolitana, anziche' obliterare il biglietto. Lo dice il direttore generale di Atm, Arrigo Giana, intervenendo al Mastercard Innovation Forum. La sperimentazione, avviata prima dell'estate, del pagamento del biglietto appoggiando la carta di credito al tornello "sta andando benissimo. Oggi ci sono quasi 10.000 passaggi al giorno, con un aumento del 50% al mese", afferma Giana, evidenziando che "quasi il 5% dei passeggeri non abbonati usa il contactless".