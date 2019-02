Atm, i nuovi tram sono spagnoli e hanno a bordo 10 telecamere

E' la Stadler Valencia l'azienda vincitrice del bando indetto da Atm per la fornitura di 80 nuovi tram a Milano, 50 dei quali per il servizio urbano e 40 per quello interurbano. Le buste sono state aperte ieri e se il risultato sarà confermato, la gara con base d'asta di 213 milioni di euro sarà ufficialmente stata aggiudicata. Due anni dopo la sottoscrizione del contratto, sulle strade milanesi dovrebbero arrivare i primi mezzi Tramlink S3 Leo. Come riporta il Corriere, il nuovo tram sarà lungo poco meno di 25 metri e sarà composto da tre carrozze con a bordo sei schermi, ciascuno con l’indicazione delle fermate e del percorso, posizionati in corrispondenza delle porte. Il nuovo mezzo sarà bidirezionale, con due cabine di guida. La vera novità è costituita dal fatto che ogni tram sarà dotato di ben dieci telecamere, che non lasceranno nemmeno un angolo cieco a bordo.