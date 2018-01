Atm, il Comune prova a evitare i rincari. L'idea dell'abbonamento biennale

Atm Milano

Trasporti, Sala: "Aumento tariffe? Si trovi formula per evitarlo"

"Ci sono raccolte firme su qualunque aumento. Se potesse essere evitabile saremmo d'accordo tutti, ma le nuove metro tra cui la M5, approvata dalla giunta di centrodestra, porta un aumento di costo importante". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto a chi gli chiedeva di commentare la raccolta firme partita per evitare l'aumento del costo dei biglietti Atm da 1,50 a 2 euro. "Il costo del trasporto pubblico urbano e' di 800 milioni, di cui i biglietti coprono solo meta'" ha spiegato.

L'ipotesi dell'abbonamento biennale

Tra le ipotesi spunta anche quella dell’abbonamento biennale che avrebbe una duplice finalità: far incassare da subito più soldi ad Atm e quindi a Palazzo Marino (magari consentendo un risparmio al viaggiatore rispetto all’abbonamento annuale) e fidelizzare l’utente. La ripartizione fondi nazionali viene fatta su chilometri di linee realizzati dalle varie regioni fermi al 2010: in questo modo non c'e' incentivo ad andare avanti", ha lamentato, sottolineando pero' che sull'ampliamento della rete metropolitana la sua intenzione e' quella di "andare avanti": "E' per questo che parlo di Monza", ovvero di far arrivare al linea rossa M1 anche nella cittadina brianzola. Per lo stesso motivo "ho preferito, rischiando anche un po' di impopolarita', parlare un anno prima" dei possibili aumenti. Il suo messaggio e': "Questo e' il rischio, troviamo una formula per evitarlo". Per sostenere il tpl infatti "bisogna trovare un meccanismo di premio: se pero' nel frattempo non riusciamo ad ottenerlo, quella dell'aumento e' l'ipotesi che abbiamo".