Atm, incendio al magazzino per la manutenzione in Precotto

Incendio al magazzino per la manutenzione dei mezzi Atm in via Anassagora, zona Precotto: le fiamme si sono sviluppate nella tarda mattinata di martedì, per cause ancora da accertare. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, che hanno riportato la situazione sotto controllo. La nube nera di fumo visibile a distanza è stata segnalata da diversi utenti sul gruppo Facebook 'Sei di Precotto se'. Circolazione del tram 7 interrotta per circa un'ora, non ci sono stati feriti.