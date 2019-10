Atm, le tessere gratuite degli under 14 diventano elettroniche

Sono 25.775 i giovani sotto i 14 anni che dallo scorso 15 luglio stanno utilizzando quotidianamente la tessera per viaggiare gratuitamente su tutta la rete di trasporto pubblico del bacino di Milano, con grande risparmio per le famiglie. Proprio in seguito a questo successo l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Bacino, d’accordo con il Comune di Milano e Atm, ha deciso di semplificare ulteriormente le modalità di viaggio degli under 14 e dare anche a loro la tessera elettronica invece della tessera ‘a vista’.

È poi di questi giorni la decisione di prolungare al 30 novembre prossimo (anziché al 12 ottobre) la possibilità continuare a utilizzare i titoli di viaggio precedenti alla riforma del sistema tariffario varata dall’Agenzia di Bacino per il Trasporto pubblico ed entrata in vigore lo scorso 15 luglio.

“Abbiamo attuato una riforma tariffaria che con la gratuità per gli under 14 ha consentito un risparmio per le famiglie di oltre cinque milioni di euro – dichiara Marco Granelli , assessore alla Mobilità –. Con la nuova tessera elettronica per chi ha fra gli 11 e i 14 anni miglioriamo ulteriormente il servizio rendendo più agevoli i passaggi da tutti i tornelli sempre più automatizzati”.

Da lunedì Atm ha cominciato a emettere le nuove tessere Under 14 dotate di microchip, esattamente come quelle degli adulti, e il loro uso non sarà più a vista. Infatti grazie al chip le ragazze e i ragazzi potranno entrare e uscire in metropolitana più agevolmente usando i tornelli, senza l’obbligo di mostrare documenti o l’attuale tessera al personale di stazione e senza la necessità di servirsi del citofono sulla linea M5.

I ragazzi e le ragazze che oggi hanno una tessera Under 14 riceveranno entro la prossima primavera la nuova tessera elettronica direttamente all’indirizzo indicato al momento della richiesta. A chi oggi viaggia sulla M5 con tessera Under 14, il personale Atm già dai prossimi giorni darà informazioni sulla nuova card elettronica e le sue modalità di utilizzo. Chi fa una nuova richiesta (già dal 7 ottobre 2019) riceverà invece una tessera elettronica provvisoria (la tradizionale tessera Itinero), già utilizzabile per accedere ai tornelli; a questa seguirà l’invio della tessera definitiva personalizzata con la grafica “Under 14”.

In seguito alla riforma del sistema tariffario sul bacino di Milano - Stibm - entrata in vigore lo scorso luglio, fino a 14 anni è possibile viaggiare gratuitamente sulla rete di trasporto pubblico anche soltanto con un documento d’identità. In aggiunta, e facoltativamente, il genitore può richiedere sul sito di Atm due tipi di tessere tessera: la prima, valida fino agli 11 anni, dovrà essere stampata direttamente a cura dei richiedenti. La seconda tessera, da ieri elettronica, valida per le ragazze e i ragazzi dagli 11 anni fino al compimento del 14° anno di età (compreso chi ha 10 anni purché ne compia 11 anni entro l’anno scolastico in corso) viene spedita direttamente a casa senza nessun costo. La richiesta delle due tessere Under 11 e Under 14 deve essere fatta esclusivamente tramite l’area riservata del sito ATM da parte di un genitore o da chi ne fa le veci. La tessera non può essere richiesta né presso gli ATM Point né presso le rivendite. Sul sito di Atm è possibile trovare tutte le informazioni necessarie e le modalità di registrazione e richiesta.

Per consentire l’utilizzo dei titoli di viaggio ancora in possesso dei passeggeri del trasporto pubblico, compreso il biglietto da 1,50 euro, e semplificare la transizione verso il nuovo ordinamento, l’Agenzia di Bacino per il Trasporto Pubblico Locale, d’accordo con il Comune di Milano, ha deciso di prolungare la validità dei titoli di viaggio precedenti alla riforma del sistema tariffario ( i biglietti Sitam) fino al prossimo 30 novembre, anziché al 12 ottobre.

Esulta De Chirico (Forza Italia): "Granelli è tornato sui suoi passi"

"Sono molto soddisfatto dal fatto che l’assessore Granelli sia tornato sui suoi passi - ha dichiarato ieri Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia Milano - in merito alla decisione di non fornire regolare tessera magnetica ATM agli 11.000 under 14 che potevano entrare in metropolitana solamente mostrando la tessera all’agente di stazione o aspettando l’arrivo di un operatore da altra stazione nella M5. Discutemmo la DRI 79 “Abbonamenti gratuiti per Under 14” il 30 settembre e sono andato sul sito del Comune di Milano per riascoltarmi quanto dichiarato dall’assessore con la delega alla mobilità. C’è da sbellicarsi nel sentire le scuse per cui, solo una settimana fa, non era prevista la fornitura delle tessere magnetiche come per qualsiasi abbonato. Richieste troppo numerose (!), la tecnologia non lo prevedeva (?) e pericolo di cedibilità del titolo di viaggio a terzi (come se non sia un rischio elevato già all’ “epoca”). Miracolosamente - conclude ironicamente De Chirico -, in una sola settimana i progressi tecnologici hanno permesso questa grandissima evoluzione. È incredibile quanto può produrre la scienza unita all’intelletto umano! Grazie Granelli, da oggi Milano è diventata davvero una smart city!"