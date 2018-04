Atm, nuove linee e proroga orario invernale. Tutte le novità. VIDEO

Nuovi servizi di Atm a Milano

Una nuova linea notturna, il prolungamento dell'orario invernale, su metropolitane e mezzi di superficie, e il potenziamento del servizio in alcuni quartieri periferici. Sono queste le principali novità del servizio di Atm a Milano. Dal 2 maggio debutta la nuova linea notturna, la N25/26, che percorrerà tutta la cerchia dei bastioni, favorendo l'interscambio con stazioni metropolitane e ferroviarie, e toccando i luoghi della movida.

Nel frattempo novità anche sulla frequenza dei mezzi. L'orario invernale del trasporto pubblico sarà infatti prolungato in metropolitana di due settimane, l'estivo entrerà infatti in vigore dal 21 luglio e non dall'8 luglio come lo scorso anno. Sulle linee di superficie scatterà invece dal 7 luglio e non più dal 30 giugno. Ampliati i servizi anche in periferia, con potenziamenti di percorsi e orari per semplificare i collegamenti nei quartieri e con le linee metropolitane.