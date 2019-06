Atm, Sala: "Aumenti per migliorare servizio. Opposizioni fanno loro lavoro"

Per l'aumento del biglietto Atm singolo a 2 euro a Milano bisogna rispettare i "tempi tecnici" ma il sindaco Giuseppe Sala "difende" l'operazione "che non e' fatta per coprire alcun buco, ma e' fatta per migliorare il servizio". Il primo cittadino ne ha parlato a margine della presentazione a Milano dell'ultimo libro di Walter Veltroni, commentando con i cronisti la seduta fiume del Consiglio comunale e conclusasi con una fumata nera, per l'ostruzionismo delle opposizioni, sull'approvazione della delibera. "Giustamente le opposizioni fanno il loro lavoro - ha aggiunto Sala - D'altro canto e' evidente che per poter andare avanti, con il servizio migliorato e le nuove metropolitane, il costo di gestione e' un po' piu' alto".

"Milano integra con il lavoro, Roma è più cinica"

La forza di Milano e' "saper integrare attraverso il lavoro", mentre Roma "e' piu' cinica e tende a pensare di chi arriva in citta' prima o poi andra' via. I romani dicono 'noi invece rimaniamo qui', forse per difendersi". Così Sala alla presentazione dell'ultimo libro di Walter Veltroni, incentrato proprio su Roma. "Nella contemporaneita' Milano viene piu' fuori perche' ha l'attitudine e ha meno cinismo di quello che vedo in Roma", ha aggiunto. A Milano invece "si diventa parte di questa comunita'" e nel mondo di oggi le "citta' che funzionano non sono sempre le piu' belle". In conclusione il sindaco si e' comunque augurato che se Roma trovera' la sua via "potra' tornare a quello che e' stata".

A ricordare il periodo del cosiddetto "rinascimento romano" durato "quindici anni" sotto le giunte Rutelli e Veltroni e' stato lo stesso ex sindaco capitolino ed ex leader del Pd. "La citta' cresceva tre volte il ritmo italiano, ed era vista come un modello su tutti i giornali del mondo, ne parlavano le prime pagine del New York Times", poi - ha detto Veltroni - "e' come se avessimo passato il testimone a Milano in una sorta di staffetta italiana". Veltroni ha pero' esortato a non vedere le due citta' "nello schema classico e antinomico", ricordando invece quando da sindaco fu invitato nel capoluogo lombardo a parlare "del modello romano" e di quando "negli ultimi giorni da sindaco venni a Milano per sostenere la candidatura ad Expo". L'esortazione e' stata raccolta proprio dall'attuale primo cittadino milanese Sala: "Insieme Roma e Milano hanno una forza potenziale enorme".

"Pd unito? Zingaretti fa bene a provarci"

"Ci sono dei momenti, come questo, in cui e' meglio tacere sul Pd, soprattutto per quelli come me che sono esterni. Io ho fiducia nel segretario Nicola Zingaretti e in quello che sta facendo. Non chiediamogli piu' di quello che puo' fare. Con il supporto di tutti pero'". Così Sala. A chi gli domandava se Zingaretti faccia bene a tentare di tenere unito il Pd, nonostante le spinte centrifughe di alcuni gruppi, come quello dei 'renzianissimi', ha replicato: "Si', ci deve provare".