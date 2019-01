Atm, Sala: "Senza aumento, a rischio M5 sino a Monza"

Viste le divergenze tra l'amministrazione comunale di Milano e la Regione Lombardia a proposito dell'aumento del biglietto Atm a 2 euro, si rischiano ricorsi contro l'eventuale decisione dell'agenzia di bacino di andare avanti con il provvedimento. A proposito di questo "stiamo trovando il modo per evitare tecnicamente al massimo possibile i rischi, chiedendo pareri laddove possiamo chiederli" ha fatto presente il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , interrogato dai cronisti oggi a margine di un'iniziativa sulla Shoah in una scuola di Milano. "Vogliamo trovare la formula per lavorare con un buon livello di certezza" ha aggiunto. Poi ha tirato una stoccata alla Regione, principale azionista di Trenord, le ferrovie lombarde spesso sulle cronache per ritardi e disservizi: "Se il modello opposto e' Trenord, Dio ce ne scampi, perche' e' una realta' di insicurezza e di servizio veramente pessimo. Per cui il mio dovere di sindaco e' tutelare il servizio di Atm".

Se non si puo' aumentare il biglietto singolo della metropolitana milanese a 2 euro potrebbe essere in discussione il progetto di prolungare la M5 fino a Monza: "E' chiaro che prima di pensare di dare la luce verde a un'altra metropolitana, io non voglio lasciare un debito a chi verra' dopo di me", ha detto Sala. La decisione di arrivare ai 2 euro mantenendo invariati gli abbonamenti presa dall'amministrazione Sala "deriva da come sono state pensate le metropolitane M4 e M5, quindi da scelte fatte dalla giunta Moratti". Scelte che il primo cittadino attuale condivide: "Hanno fatto bene, ma oggi c'e' necessita' di aumentare il prezzo. E' evidente a tutti che il servizio delle nuove metropolitane e' un servizio piu' avanzato ed e' normale che debba costare di piu'".

Sala: "Atm, Salvini? Meglio lavorare che rispondegli..."

"E' difficile stare dietro a Salvini perche' passa con disinvoltura dalla Sea Watch a Higuain al biglietto del tram, meglio lavorare che rispondere a tutto". Così il sindaco di Milano a proposito delle critiche che gli ha mosso il ministro dell'Interno Matteo Salvini per l'aumento del biglietto Atm a 2 euro. Nei giorni scorsi infatti tra i due c'e' stato un botta e risposta nel quale il leader leghista ha detto che a Milano si dovrebbe cambiare sindaco, e il primo cittadino ha risposto che forse sarebbe meglio cambiare chi siede al Viminale. Quanto all'aumento di 50 centesimi del biglietto per una corsa a Milano "stiamo trovando le formule per cercare di andare avanti, ovviamente dobbiamo fare un'operazione che sia sicura e tranquilla" ha aggiunto Sala. Che non ha fatto a meno di esprimere la sua "opinione politica personale, il motivo per cui lo facciamo". E cioe': "Ritengo molto piu' rilevante la sicurezza e la qualita' del servizio che i 50 centesimi, ad abbonamento invariato" ha puntualizzato.