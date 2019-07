Atm, sedici guardie giurate extra sui mezzi da settembre

Atm: ci saranno sedici guardie giurate in più a partire dal 16 settembre: lo ha annunciato l'azienda ai rappresentanti dei lavoratori, incontrati al deposito di viale Molise per una riunione convocata dopo l'esplosione di alcuni colpi di pistola sulla linea 91 nella notte tra giovedì e venerdì, al capolinea di piazzale Lotto. I sindacati avevano indetto uno sciopero immediato di un'ora sulle linee di superficie già la notte successiva ai fatti. Saraà dunque potenziata la security, che oggi conta 140 guardie giurate. Già da giugno, lungo il percorso della 90-91, sono state redisposte postazioni fisse in corrispondeza delle fermate nelle quali i vigilantes attendono l'arrivo dei mezzi per poi salirvi. Ma alla riunione di ieri, riferisce il quotidiano Il Giorno, si è parlato anche degli Atm point e delle lunghe code che si creano dal 15 luglio, con l'entrata in vigore delle nuove tariffe e delle relative agevolazioni: per far fronte al gran numero di richieste per le agevolazioni rivolte a chi dichiara reddito Isee inferiore a 6mila euro, i sindacati hanno garantino più collaborazione attraverso i propri Caf.