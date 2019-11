Atm, soste irregolari su strisce gialle e blu: arriva Occhio di Aquila

Atm introduce da oggi il suo nuovo sistema battezzato "Occhio di Aquila": si tratta di un mezzo dotata di telecamera che circolerà per le strade della città con l’obiettivo di “stanare” e multare molto più velocemente gli automobilisti irregolarmente parcheggiati sulle strisce blu o gialle senza aver pagato la relativa tariffa oppure senza il pass o l’autorizzazione necessari.

Occhio di Aquila lavorerà in aggiunta agli ausiliari della sosta e alla polizia locale. Sul tettuccio la vettura è dotata di una telecamera in grado di leggere le targhe in tempo reale passando accanto alle vetture in sosta e senza bisogno di un operatore che si rechi sul posto e compili il verbale. I dati saranno automaticamente inviati ad un server centrale via wireless. Ovviamente top secret le strade in cui Occhio di Aquila oggi farà la sua comparsa. Ma è in programma la perlustrazione di tutti i quartieri della città. E crescerà dunque in modo significativo il numero delle verifiche.