Ats, fuga dall'affitto milionario di Palazzo Beretta

Ats, fuga da Palazzo Beretta e dai costi di affitto divenuti insostenibili. Il trasloco dovrebbe avvenire entro l'estate del 2020. E, come racconta Repubblica, sono al via i lavori nei due edifici che ospiteranno gli uffici: quello in Conca del Naviglio e quello in corso Italia 52. L'attuale edificio in corso Italia 19 era stato venduto a fine 2014 per 25 milioni di euro a Cdp, che lo aveva tuttavia presto rivenduto ricavando una sostanziosa plusvalenza. Lo stabile ha bisogno di significativa ristrutturazione, nel frattempo Asl aveva ottenuto di restare sino a che non avesse trovato una nuova sede. Ma qui sono insorti i problemi: il contratto di locazione prevedeva un primo anno a un milione di euro, con aumento di 500mila euro all'anno sino al raggiungimento di una quota non superabile di 2 milioni di euro. Quota già raggiunta, e si sperava che questo non avvenisse: il piano originario prevedeva infatti, in base ad un dossier stilato da Infrastrutture Lombarde, tre diverse opzioni: uno dei vecchi padiglioni vuoti dell’ospedale Niguarda, un edificio in piazza Frattini di proprietà del centro di Nerviano o l’ex ospedale Bassi di viale Jenner. ma tutte e tre le strade si sono rivelate impraticabili. E mentre passavano i mesi, Ats ha dovuto ripiegare individuando due edifici di proprietà. Da ristrutturare a proprie spese.