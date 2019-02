Milano, attacco hacker contro Atm: nel mirino il software che gestisce le telecamere

Attacco hacker al software centrale di Atm: lo riporta Repubblica, che riferisce dell'azione di alcuni hacker che avrebbero violato le password e utilizzato dei virus per impedire l'accesso alla stessa security aziendale, con vecchie e nuove password. Indagini in corso da 48 ore ma a quanto pare sinora senza risultati evidenti. Una ipotesi è che gli hacker abbiano voluto puntare il software che gestisce in particolare le telecamere interne delle metropolitane. Forse per cancellare immagini scomode che potrebbero testimoniare il passaggio di qualcuno in una delle stazioni?