"Attentato a Milano nel weekend, evitate luoghi pubblici". L'audio del giallo​

Anche la polizia si è "interessata" al messaggio audio con un falso annuncio di attentati in Lombardia che è stato diffuso attraverso WhatsApp, mail e altri social network. Gli investigatori però non hanno rilevato nessun elemento credibile.



Nel messaggio un uomo, pur non esplicitamente, sembra spacciarsi per un appartenente alle forze dell'ordine o in qualche maniera farvi riferimento. L'audio è stato ritenuto inattendibile dagli investigatori che non hanno rilevato elementi credibili.



L'ALLARME - Allarme attentato a Milano durante questo weekend. Almeno secondo un misterioso audio che sta spopolando, e seminando un po' di timore, nelle scuole di Milano e provincia. Per l'esattezza, sono i genitori dei bimbi ad aver ricevuto questo audio, che Affaritaliani.it è in grado di pubblicare, sul quale è subito esploso un giallo visto che è stato impossibile confermarne veridicità e fondatezza.

"I giorni 6, 7 e 8 gennaio non recatevi nei centri commerciali di Castano, Vanzaghello, Milano. Evitate i locali pubblici pieni di gente", dice una voce sconosciuta nel messaggio audio. "Ci sono fondati motivi di credere che ci possa essere un attentato".

Nonostante le autorità non abbiano diffuso nessuna allerta particolare l'audio misterioso sta creando qualche preoccupazione a chi lo ha ricevuto considerando il momento particolare che si sta vivendo in città dopo l'uccisione del killer di Berlino, Anis Amri, a Sesto San Giovanni, con i sospetti sulla possibile esistenza di una rete jihadista nella provincia di Milano.