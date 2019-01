Attenzione aspiranti digital pr: società di Fnm cerca account. L'annuncio

Attenzione attenzione! Lavoro per aspiranti giornalisti, pr, digital pr della Lombardia. Su Primaonline è uscito un annuncio interessante, per nome e per conto di una società controllata dal gruppo Fnm che opera nel settore della Mobilità Sostenibile. La call riguarda un Account di Comunicazione/Social Media Manager.

Descrizione. "Principali obiettivi : generare visibilità per l’azienda, interpretando i dati provenienti dall’analisi dei social e delineando una strategia di comunicazione efficace e diretta, che ponga l’azienda sullo stesso piano del consumatore/target di servizio. Incrementare la notorietà della società, attraverso la diffusione e le campagne pubblicitarie. Gestire i profili social dell’azienda e amministrarli strategicamente. Supervisionare la gestione operativa nella definizione dei contenuti delle campagne e/o delle inserzioni pubblicitarie e supportare l’organizzazione di eventi quali: inaugurazioni, convegni, partecipazione a manifestazioni anche fieristiche, garantendo il rispetto del budget previsto per ogni singola attività.

Gestire i rapporti con l’agenzia di comunicazione di riferimento, far rispettare le tempistiche di consegna attività e progetti collaborando in sinergia con la Direzione. Gestire il budget marketing, a supporto della Direzione. Conoscenza di base di programmi per la creazione di contenuti video e grafici".

E ancora: "Si richiede in particolare: approfondita conoscenza dei social network e delle piattaforme online, inclusi gli strumenti a essi integrati per il monitoraggio e l’interpretazione dei dati. In particolare o esperienza e conoscenza di strumenti di web marketing evoluti quali: Sea, Seo, sistemi dem; sistemi di Relationship marketing; o capacità di Monitoring di campagne integrate con strumenti quali Google analytics o Equivalenti; padronanza delle nozioni di base del marketing, nonché buone abilità di scrittura e di linguaggio e una buona conoscenza della lingua inglese. Gradita esperienza in field marketing e co-marketing". Ovviamente bisogna essere laureati, anche con la triennale, ma in discipline umanistiche o in scienze della comunicazione. L'esperienza professionale deve essere di almeno tre anni in agenzie di comunicazione, lingua inglese fluente e disponibilità a viaggiare.

L'inquadramento? "Si offre inquadramento con contratto a tempo determinato, eventualmente trasformabile inindeterminato in funzione delle reali capacità della risorsa". Che dire di più? Inviare CV a: valeria.augurio@fnmgroup.it