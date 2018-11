Attila, Livermore: "Verdi è più attuale di un rapper del Bronx"

E' senza dubbio un'opera drammatica, forte, critica e contemporanea, l'Attila, di Giuseppe Verdi che quest'anno inaugura la stagione del teatro alla Scala di Milano, presentata questa mattina al Piermarini. Un'opera che interroga tutti. Ma come spiega il regista Davide Livermore che la porta in scena, e' fedele alle intenzioni del compositore. "Verdi e' l'autore piu' attuale che ci possa essere, neanche un rapper del bronx e' cosi' attuale come Giuseppe Verdi - spiega - . Lui era potente nella sua contemporaneita'. E questa e' un'opera d'arte vivente. Quando si alza il sipario non ci intratteniamo, diamo cibo alla nostra anima. Anche ridendo e piangendo". Poi un messaggio alla societa' e uno alla politica. "A chi dice che costano tanto i biglietti dell'opera, rispondo che mi piacerebbe uno Stato che insegnasse alla gente a spendere bene i soldi - sottolinea - e non in 4 pizze, perche' con 4 pizze veniamo all'opera. Si sceglie. Io lo so cosa significa avere o non avere 150 euro, la mia prima macchina me la sono comprata lavando i cessi del carcere minorile".

Il regista dell'opera verdiana che fra una settimana esatta inaugurera' la stagione scaligera si scalda parlando di prezzi e cultura: "Non voglio sentir parlare di opera e elite, perche' non e' cosi', questa e' una menzogna utilizzata per poter creare una distanza inutile e stupida, perche' qui la gente ragiona, milita, e' presente, si guarda in faccia. E apprende delle cose. Il pubblico e' presente in un processo creativo, e' un attore straordinario". "La politica? Non e' il mio mestiere e non mi interessa - continua - io faccio politica culturale e militanza profonda. Non do' lezioni a nessuno, l'arte fa l'arte. Per questo dobbiamo andare a vedere l'arte, per cibare la nostra coscienza e senso civico, per poter poi militare come esseri umani e non essere semplicemente dei fautori dei 'like' o del prossimo marketing che ci pesca come cefali al porto".

Le polemiche da parte di chi ha bollato come blasfema Attila, l'opera di Verdi che inaugurera' la stagione del teatro alla Scala il prossimo 7 dicembre, sono pretestuose secondo il regista Davide Livermore. Che non vuol dare spazio a chi (per la cronaca e' Giosue' Berbenni, sindaco di Cenate Sotto, provincia di Bergamo) ha sollevato critiche scrivendo alla sovrintendenza del Piermarini perche' l'opera, a suo dire "e' raccapricciante e blasfema". Il sindaco della bergamasca si riferisce in particolare a una scena in cui la statua della Madonna verrebbe scaraventata per terra. "Non faccio pubblicita' a persone che cercano solo questo, che cercano polemiche inutili, al primo che si alza e dice la prima cosa che pensa, senza aver visto l'opera". Ma la scena 'incriminata' c'e' o non c'e'? Non e' dato saperlo, ma di certo "Nessuno puo' aver visto niente. Purtroppo siamo in un mondo dove le persone cercano pubblicita' e notorieta' nella maniera piu' sciocca e' inutile. Non presto il fianco a queste cose". Quanto alla critiche avanzate dall'Aidda, sull'opportunita' di avere cavalli in scena, Livermore ricorda che su questo il WWF si e' espresso a favore della Scala, poiche' ha riconosciuto che "questo e' il luogo in cui i cavalli sono piu' rispettati e hanno le condizioni migliori in assoluto per poter stare su un palco. Sono cavalli professionisti, che sono abituati da sempre a partecipare a questo tipo di spettacoli. Sono trattati con il massimo rispetto". I cavalli compariranno in due scene importanti dell'opera verdiana che inaugurera' la stagione scaligera, l'entrata di Attila e l'incontro tra Attila e Papa Leone Magno.