Attilio Fontana, bilancio positivo dopo un anno da Presidente della Regione

"Molto positivo". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha definito il primo anno di legislatura. "Abbiamo trattato tanti argomenti importanti - ha detto a margine della conferenza stampa dopo giunta - cercando di dare risposte alle situazioni più delicate: il trasporto su ferro, ad esempio, e la riorganizzazione societaria di Trenord; abbiamo cercato di essere vicini ai più deboli e alle esigenze maggiormente 'sentite'. Abbiamo messo mano alla sanità e stiamo cercando di dare risposte in più ambiti. Stiamo cercando di risolvere i problemi di Pedemontana e dovremmo essere alla fine del percorso per far ripartire i cantieri. Abbiamo dato il via libera all'autostrada Cremona- Mantova e a due nuovi ospedali". Secondo il presidente Fontana, la Giunta regionale sta quindi cercando di dare risposte a tutte le necessità, grandi e piccole, del territorio. Questo grazie anche ad una squadra "coesa e che sta funzionando bene". "Abbiamo voglia - ha concluso - di affrontare e risolvere le ulteriori questioni che si presenteranno".