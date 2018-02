Attilio Fontana e Vittorio Feltri a Lodi per un confronto sulla Lombardia

Martedì 6 febbraio alle ore 21.00 nell’aula magna del Liceo Verri di Lodi, in Via San Francesco 11, Attilio Fontana, candidato presidente della Regione Lombardia per il Centro Destra e il direttore di Libero Vittorio Feltri si confronteranno sul futuro della più produttiva regione italiana. A moderare l’incontro ci sarà il giornalista Roberto Poletti.



L’evento è stato organizzato dai partiti della coalizione di centro destra e darà il via ufficiale alla campagna elettorale in provincia di Lodi per le elezioni regionali lombarde. Il segretario provinciale della Lega di Lodi Claudio Bariselli sottolinea la volontà della coalizione di voler dare “continuità al buon governo di regione Lombardia e la presenza di Attilio Fontana nel nostro territorio è una chiara indicazione di prosecuzione degli ottimi rapporti che regione ha intrattenuto con le amministrazioni locali e la nostra comunità”.