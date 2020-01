Attivista sale su gru con striscione e poi si lancia con elastico a Milano

Un uomo si è arrampicato ieri mattina sulla gru di un cantiere in via Melchiorre Gioia. L’uomo ha appeso sulla dalla punta del braccio della struttura in ferro due striscioni con la scritta "Stay Human". Poi si è lanciato con un elastico dopo aver acceso un fumogeno. Quindi è risalito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia che lo hanno convinto a scendere. Il manifestante è poi stato denunciato per procurato allarme. Si tratta di un uomo italiano di 31 anni. A quanto è stato riferito, il gesto era una dimostrazione di vicinanza alle vittime dell’immigrazione clandestina e a tutti coloro che muoiono durante i viaggi nel Mediterraneo. La polizia gli ha sequestrato le attrezzature usate per salire e poi buttarsi giù con un cavo elastico.