Aumenti Atm, perquisizione Digos per tre anarchici autori di proteste

Danneggiamenti dei tornelli di Atm nell'ambito di una campagna politica contro gli aumenti: questa mattina i poliziotti della Digos della Questura di Milano hanno eseguito perquisizioni domiciliari e personali a carico di tre soggetti gravitanti nell'area anarco-autonoma della oramai dissolta Autonomia Diffusa. Il gruppo, agendo presso svariate stazioni della metropolitana, ha causato danni quantificati dall'Azienda dei Trasporti Milanese ATM in circa 70mila euro. Il 21 maggio scorso, un gruppo di circa 40 soggetti aderenti all'Autonomia Diffusa, nell'ambito della campagna politica contro ATM, imbocco' la stazione MM Missori avanzando compatto dietro uno striscione; mentre alcuni del gruppo distribuivano falsi biglietti contenenti le ragioni della protesta, tre ragazzi a volto coperto bloccarono con alcune fascette i tornelli di ingresso, danneggiando anche i lettori dei biglietti tramite l'utilizzo di schiuma poliuretanica. Il gruppo, dopo aver effettuato simili azioni nelle stazioni MM Repubblica e Zara, prosegui' sino in Piazzale Cadorna dove era in atto un presidio preavvisato da altre realta'. Le indagini, affidate alla Digos, hanno consentito di individuare ed indagare, pochi giorni dopo l'evento, 8 soggetti per danneggiamento aggravato in concorso. Si tratta di due maggiorenni, entrambi occupanti abusivi di un appartamento in zona Ticinese, ed un minorenne residente in zona San Siro con i genitori. Sono stati posti sotto sequestro i telefoni cellulari che verranno analizzati per ricercare ulteriori elementi probatori a loro carico.