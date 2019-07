Biglietti Trenord, Regione chiede che non si applichi adeguamento Istat

"Oggi andra' in giunta una delibera con con cui chiediamo, anche per questo anno, a Trenord di non applicare nemmeno l'aggiornamento Istat" sulle tariffe dei treni. A dirlo e' l'assessore lombardo alle Infrastrutture e mobilita', Claudia Terzi, a margine dei lavori del Consiglio regionale. "Lo abbiamo bloccato l'anno scorso - ha aggiunto - e lo facciamo anche questo anno perche' crediamo che, finche' non si riesce a garantire un servizio dignitoso e degno, neanche un aumento dello zero virgola possa essere accettato". Per Terzi "l'opposizione in particolare dei Cinque Stelle mi sembra un po' schizofrenica", perche' sui disservizi di Trenord "dovrebbero innanzitutto parlare con il loro ministro", Danilo Toninelli. Infatti, aggiunge l'assessore, "Trenord e' partecipata al 50% indirettamente da Regione Lombardia e indirettamente dal governo". ".