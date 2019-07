Aumento ticket Trenord? Terzi: "Solo quando servizio migliorerà"

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - "Regione Lombardia non aumentera' il prezzo del biglietto dei treni. Anzi, la Giunta regionale, nella seduta odierna, ha deciso, su mia proposta, di non applicare neppure l'adeguamento Istat". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, Claudia Maria Terzi , a margine della seduta odierna del Consiglio regionale. "Lo abbiamo bloccato l'anno scorso - ha concluso - e lo facciamo anche questo anno perche' finche' non si riesce a garantire un servizio pienamente efficiente, neanche un aumento dello zero virgola puo' essere accettato".