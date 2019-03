Auto del padre lo schiaccia, gravissimo bambino di 9 anni a Sondrio

Auto del padre lo schiaccia, gravissimo bimbo di 9 anni a Sondrio

E' rimasto schiacciato sotto l'auto del padre e ora e' gravissimo in ospedale. Un bambino di Milano e' stato ricoverato in serata in condizioni definite dai medici disperate all'ospedale Manzoni di Lecco. L'incidente e' avvenuto al passo dell'Aprica (Sondrio), dove la famiglia milanese sta trascorrendo una vacanza. L'uomo per raggiungere un negozio avrebbe lasciato il bambino solo in auto, forse senza tirare il freno a mano.

Sulla dinamica indagano i carabinieri che non escludono nulla. La macchina si sarebbe accesa e il piccolo, spaventato, sarebbe sceso dall'auto in movimento. Sul posto un elicottero del 118 che ha trasportato il bambino all'ospedale di Lecco. La prognosi e' riservata. La Procura ha posto sotto sequestro il veicolo.