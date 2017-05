Auto rubate, modificate e rivendute: cinque persone arrestate

Auto rubate

Auto rubate, di cui veniva modificata la targa e il telaio e poi venivano rimesse sul mercato. E' in corso dalle prime luci dell'alba, nelle province di Varese, Milano, Torino e Caltanissetta, una vasta operazione dei carabinieri di Saronno (Varese), che ha portato all'arresto di 5 persone (3 italiani e 2 ucraini), in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare a vario titolo per furto, ricettazione e riciclaggio, emessa dal Gip del tribunale di Varese. Le indagini si concentrate su un uomo che, assieme al figlio, e' accusato di aver avviato un'officina in provincia di Varese, solo per mandare avanti questa attivita' illecita. Agli arresti si aggiungono altre due persone con obbligo di firma.