Auto urta ciclista a Brescia, video virale: web si schiera con l'automobilista

Auto urta e fa cadere ciclista: video virale sul web

Sta diventando virale sul web il video realizzato dallo staff della Polisportiva Albano Ciclismo, società del Bresciano, che mostra un ciclista di 15 anni urtato da una automobile che svolta a destra sulla strada, ed il cui conducente se ne va senza prestare soccorso. Le immagini, registrate a Paratico, sono state rilanciate su facebook (QUI il link) per denunciare la condotta dell'automobilista. Ma le reazioni sono state molto contrastate: le oltre 2700 condivisioni e gli ormai quasi mille commenti presentano infatti numerose voci che tendono piuttosto a stigmatizzare la categoria dei ciclisti e la loro condotta in strada, di fatto schierandosi dalla parte dell'automobilista e accusando il ciclista investito di non aver rispettato la distanza di sicurezza. Un tema caldo in questi giorni, segnati dal lutto per Michele Scarponi e Nicky Hayden.

Le condizioni del 15enne fortunatamente non preoccupano, ma anche la denuncia alla Polizia locale non sta andando a buon fine: manca infatti il referto medico per poter iniziare le indagini.