Autobus in fiamme nel milanese: l'autista riesce a salvarsi

Autobus a fuoco a Tribiano, illeso il conducente

Un autobus a fuoco nel milanese, a pochi mesi di distanza dall'episodio analogo avvenuto in centro a Milano. Stavolta a finire avvolto dalle fiamme è stato un mezzo della ditta Line che usciva dal deposito a Tribiano. Illeso l'autista.

L'incendio potrebbe essere scoppiato a causa di un problema all'impianto elettrico, poco prima delle 7 del mattino nel piazzale antistante il deposito degli autobus, in via Trieste all'incrocio con via Trento. Tre squadre dei vigili del fuoco si sono recate sul posto.